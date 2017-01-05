ضبط أخطر عنصر إجرامى بصان الحجر هارب من أبو زعبل منذ أحداث الثورة

الشرقية- فتحية الديب

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة صان الحجر بالشرقية، اليوم الخميس، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائي، من ضبط "السادات" أخطر عنصر إجرامى بدائرة المركز والهارب منذ أحداث الثورة من سجن أبوزعبل والمطلوب فى عقوبتين بالسجن المؤبد وضبط بحوزته سلاح ناري.

تم التحفظ عليه تحت تصرف نيابة الحسينية برئاسة المستشار محمد الديب، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من المقدم أحمد عليوة نائب مأمور مركز شرطة صان الحجر، يفيد قيام النقيب محمود كمال رئيس مباحث صان الحجر ومعاونيه النقيبين أحمد دياب ومحمد عرفة، برئاسة العقيد ياسر فاروق رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق، من ضبط "السادات ش ع" 42 سنة عاطل ومقيم صان القبلية دائرة المركز، مسجل شقى خطر تحت رقم 774 فئة أ " فرض سيطرة " والسابق اتهامه فى عدد ( 6 قضايا .. خطف ، قتل ، سلاح نارى، مخدرات ، بلطجة ) آخرها القضية رقم 8222 جنايات المنزلة / الدقهلية لسنة 2013 " خطف "والهارب من ليمان أبو زعبل عقب ثورة 25 يناير فى القضية رقم 1353 جنايات صان الحجر لسنة 2008 " قتل وحيازة سلاح نارى " والمحكوم عليه فيها بالسجن ( 15 سنة ) ومطلوب للتنفيذ عليه فى قضية سرقة بالإكراه بالدقهلية عقوبة السجن المؤبد، وقضية سرقة بمنشأة أبو عمر عقوبة السجن المؤبد وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مم مطموسة الأرقام وعدد ( 24 ) طلقة لذات العيار، وبندقية خرطوش شوت جن مطموسة الأرقام وعدد ( 19 ) طلقة لذات العيار، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيقات.