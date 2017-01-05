الأمن الوطنى بسوهاج يلقى القبض على 11 متهما بأعمال إرهابية فى قضية "المغارة"

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت إدارة الأمن الوطنى بسوهاج بالاشتراك مع ضباط مركزى جهينة وطهطا من إلقاء على 11 متهما هاربا فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية المغارة، التى تضم 190 متهما من بينهم 28 محبوسين، وحملت رقم 610 جنايات سوهاج، وقضت المحكمة بتأجيلها لجلسة 3 أبريل القادم لاتهامهم بمحاولة قلب نظام الحكم، وارتكابهم أعمالاً إرهابية بدائرة المديرية بالإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بدائرة المحافظة واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة.

ترجع الواقعة إلى عام 2015 عقب ورود معلومات لإدارة الأمن الوطنى بسوهاج عن قيام بعض العناصر من لجنة العمليات النوعية بدائرة المحافظة والسابق ارتكابهم أعمالاً إرهابية بدائرة المديرية بالإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بدائرة المحافظة واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط وائل محمد على محمد، ويقيم بناحية القطنة دائرة مركز طما، وفتحى عبد الفتاح أحمد محمد، ويقيم شارع الجمهورية دائرة مركز جهينة، ووائل عبد ربه السيد جمعة، ويقيم بناحية باصونة دائرة مركز المراغة، وهانى عبد العزيز محمود عنانى، يقيم بندار الكرمانية دائرة مركز سوهاج، وأحمد محمد طلب إبراهيم، يقيم شارع المهندسين دائرة قسم طهطا، وبسام السنى عبد الحميد عبد العال، يقيم بندار الكرمانية دائرة مركز سوهاج، ومحمود محمد محمود أحمد عبد الله، يقيم بندر الكرمانية دائرة مركز سوهاج، ومحمد محمود عبد الرحيم السيد، يقيم شارع الترعة المردومة دائرة مركز أخميم، وأحمد عبد الصبور همام أحمد، يقيم القطنة دائرة مركز طما، وعبد الرحمن مصطفى الحريقى على، يقيم الحرجة دائرة مركز البلينا، وكرم أحمد عبد السميع عمران، يقيم الأغانة دائرة مركز طما، وعمرو مخيمر أحمد السيد، يقيم بيت علام دائرة مركز جرجا، ومصطفى سيد مصرى عبد النبى، يقيم شارع المشتل دائرة مركز جرجا، وفيصل أحمد محمد رضوان، يقيم شارع فاروق دائرة قسم جرجا، ومحمد عبد الراضى خلف موسى، يقيم نجع صفرة دائرة مركز أخميم، ومحمود صادق محمد عبد الرحيم، يقيم نجع أبو على دائرة مركز أخميم، ومحمود أحمد أحمد يوسف أبو طالب يقيم شطورة دائرة مركز طهطا، وعبد السميع فتوح عبد السميع ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج وطارق عثمان عبد العزيز فرغلى ويقيم دائرة قسم جرجا وأحمد عبد العال عبد العظيم محمد ويقيم بناحية جزيرة محروس دائرة مركز أخميم وعبد الحكيم راجح عبد العال أحمد ويقيم بناحية الخيام دائرة مركز دار السلام.

وضُبط بحوزة المتهمين بعض الأسلحة داخل إحدى المغارات الجبلية بالطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة وهى 8 بنادق آلية ورشاش متعدد وطبنجة ماركة هكلر و1000 طلقة 807 طلقات و250 طلقة عيار 9 مم طويل و"3" أشرطة تعمير و15 خزينة فارغة و258 فارغ طلقة، و61 فارغ طلقة، وعلبتى صاج شريط متعدد وصندوق خشبى و3 سيارة و4 دراجات بخارية فضلاً عن بعض وسائل الإعاشة وأدوات التدريب وشواخص للتدريب على استخدام السلاح.

كما كشفت التحريات سابق ارتكاب المتهمين للوقائع واقعة المحضر رقم 584 إدارى مركز طما لسنة 2014 إحراق سيارة الشرطة رقم 9717/ ب 11 وواقعة المحضر رقم إدارى مركز طما لسنة 2014 إحراق محول كهرباء بناحية الرياينة مركز طما، وواقعة المحضر رقم 3975 إدارى مركز طما لسنة 2014 إحراق محول كهرباء بناحية الحسامدة مركز طما، وواقعة المحضر رقم 3999 إدارى مركز طما لسنة 2014 [ إحراق محول كهرباء بجوار عمر أفندى بندر طما وواقعة المحضر رقم 2254 إدارى مركز طما لسنة 2014 وقطع طريق السكة الحديد خلف نادى كوم العرب مركز طما وواقعة المحضر رقم 188 إدارى قسم طهطا لسنة 2015 إلقاء عبوة متفجرة على قسم شرطة طهطا.

وإلى جانب ذلك واقعة المحضر رقم 127 إدارى قسم ثان سوهاج لسنة 2015 وضع عبوة متفجرة أمام قسم ثان سوهاج وواقعة المحضر رقم 1646 إدارى قسم جرجا لسنة 2014 إحراق محول كهرباء بناحية الصياد – دائرة قسم جرجا، واقعة المحضر رقم 1641 إدارى قسم جرجا لسنة 2014 إشعال النيران على قضبان السكة الحديد بين الكوبرى المعدنى وبلوك جرجا دائرة قسم جرجا وواقعة المحضر رقم 1812 إدارى قسم جرجا لسنة 2014 إشعال النيران على قضبان السكة الحديد قبلى الكوبرى المعدنى بالقرب من بوابة مصنع سكر جرجا دائرة قسم جرجا وواقعة المحضر رقم 1533 إدارى قسم جرجا لسنة 2014 إشعال النيران على قضبان السكة الحديد بجوار محطة مزاتا دائرة قسم جرجا، وواقعة المحضر رقم 1985 إدارى قسم جرجا لسنة 2014 وإحراق محول كهرباء بمدينة جرجا، وواقعة المحضر رقم 165 إدارى قسم جرجا لسنة 2015 وإلقاء عبوة متفجرة داخل محيط مركز شرطة جرجا.