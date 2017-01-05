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"مرور منيا القمح" يضبط سيارتين بدون أوراق مهربتين من ليبيا بالشرقية

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"مرور منيا القمح" يضبط سيارتين بدون أوراق مهربتين من ليبيا بالشرقية "مرور منيا القمح" يضبط سيارتين بدون أوراق مهربتين من ليبيا بالشرقية

>الشرقية - فتحية الديب

تمكن ضباط مرور منيا القمح بالشرقية، اليوم الخميس، برئاسة الرائد رامى الغرباوى، بالتنسيق مع مباحث مرور الزقازيق، برئاسة العقيد شريف الشاعر، من ضبط سيارتين لا تحملان أوراقا، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف نيابة منيا القمح، برئاسة المستشار إسلام حشيش.

 

كان النقيب عمرو الكاشف والقوة المرافقة له، تمكنوا من ضبط سيارة جيب شروكى يقودها أحد الأشخاص بدون أوراق مثبتة على أجهزة الحاسب الآلى، وبفحصها من قبل الرائد وائل جعفر ضابط مباحث المرور، تبين أنها مهربة من ليبيا، وليس لها أى بيانات، وتم التحفظ على سائقها وعرضه على النيابة.

 

كما تم ضبط سيارة تويوتا ميكروباص بأحد الأكمنة داخل المدينة بدون بيانات، وتبين أنها مهربة من ليبيا، وأن مستقلها اشتراها من العرب ببولاق بمبلغ 85000 جنيه، فتم حجز السيارة وإيداع قائدها تحت تصرف النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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