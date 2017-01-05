مشاجرة بـ"موس" بين مساجين بمجمع محاكم السويس ونقل سجين للمستشفى

السويس- سيد نون

اشتبك مساجين داخل مكان الحجز بمجمع محاكم السويس، قبل عرضهم على محكمة السويس لحضور جلسة محاكمتهم، وتم نقل سجين مصاب بجروح قطعية فى الوجه إلى مستشفى السويس العام.

وقال مصدر أمنى بمجمع محاكم السويس، إن ما يطلق عليه "جراج" بمجمع المحاكم الذى يتم حجز المساجين داخله، شهد نشوب معركة بين اثنين من المساجين قبل عرضهما على المحكمة، واعتدى أحد المساجين على آخر باستخدام سلاح أبيض وأصابه بجروح متعددة فى الوجه.

وأكد المصدر، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية كاملة الخاصة بالواقعة، ويتم تحرير محضر للسجين المتهم وهو مسجل خطر.

وقال مصدر بمستشفى السويس العام، إن الإصابات تؤكد استخدام "موس" فى الاعتداء، وأن السجين المصاب يتم علاجه بمستشفى السويس العام.