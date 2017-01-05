تجديد حبس 12 من المتظاهرين احتجاجا على إحالة اتفاقية «تيران وصنافير» 15 يوما.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة عابدين، اليوم الخميس، تجديد حبس 12 من المتظاهرين احتجاجا على اتفاقية “تيران وصنافير” أمام نقابة الصحفيين 15 يوما،لاتهامهم بخرق قانون التظاهر.

وأوضح المحامي محمد عيسى، دفاع المتهمين أن النيابة نسبت لهم التظاهر بدون إخطار، والتجمهر، والبلطجة واستعراض القوة، وقطع الطريق، وإتلاف الممتلكات، والتعدي على موظف عام، وحيازة سلاح أبيض.

ونظم عددا من الشباب، الإثنين الماضي، وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين، للاحتجاج على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية، وكذلك موافقة الحكومة عليها وإرسالها للبرلمان.