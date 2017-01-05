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البورصة تربح 3.8 مليار جنيه بعد مرور ساعتين ونصف من بدء جلسة التداول

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البورصة تربح 3.8 مليار جنيه بعد مرور ساعتين ونصف من بدء جلسة التداول البورصة تربح 3.8 مليار جنيه بعد مرور ساعتين ونصف من بدء جلسة التداول

البورصة المصرية

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 3.8 مليار جنيه بعد مرور ساعتين ونصف من بدء جلسة التداول، اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

ارتفع مؤشر إيجى إكس 30″ بنسبة 1.33%، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.83%، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 1.82%، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.25%، بينما ارتفع مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.15%.

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