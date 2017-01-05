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تحرير 1651 محضر خلال الحملات التموينية بمراكز البحيرة

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تحرير 1651 محضر خلال الحملات التموينية بمراكز البحيرة تحرير 1651 محضر خلال الحملات التموينية بمراكز البحيرة

>البحيرة - ناصرجودة - جمال ابو الفضل

شنت مديرية بالبحيرة حملات مكثفة على المخابز والمحلات العامة والأسواق والمحال التجارية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الإلتزام بالقرارات والقوانين التموينية وتوافر السلع وفقا للاشتراطات المقررة .

وأسفرت تلك الحملات التموينية التي تم تنفيذها بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين  خلال شهر ديسمبر الماضي عن تحرير 1651 محضرا متنوع عبارة عن   626 محضر نتيجة للمرور على المخابز تمثلت فى ( نقص وزن – وعدم اعلان عن –عدم توافر سجلات– استيلاء على رصيد من الماكينة -عدم الاحتفاظ بالماكينة بالمخبز – تجميع خبز – تجميع دقيق بلدى – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم صرف بونات – توقف عن الانتاج – عدم وجود ميزان حساس – مخبز بدون ترخيص –تجميع بطاقات تموينية )
> وكذلك تم تحرير  1025 محضر نتيجة للمرور على الاسواق ومحطات تموين السيارات والمحال التجارية ومحلات الجزارة عبارة عن ( عدم اعلان – غش تجارى – سلع مجهولة المصدر – لحوم مكشوفه وذبح خارج السلخانه – بيع بازيد من السعر المقرر –  عدم ارسال الاخطار الشهري– تصرف فى مواد بترولية – اسمدة ومبيدات – تبديد حرز – عدم وجود شهادة صلاحيه – العاب ناريه – ادويه ومستحضرات منتهيه الصلاحية – ممارسه انشطه بدون ترخيص – تجميع وتصرف واستيلاء على سلع مدعمه ).

كما تم التحفظ على 1998 شيكارة دقيق بلدي زنة 50 كيلو وتجميع 49 شيكارة دقيق بلدي زنة 50 كيلو و الاستيلاء علي 465 رغيف خبز بلدي بإجمالي 770 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو  و1021 بطاقة تموينية مدعمة،وبالنسبة للمواد البترولية تم التحفظ على 140200 لتر بنزين وسولار و 1953 اسطوانة غاز مدعمة.

كما أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة عن موافقة المهندس  شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على تخصيص مساحات أراضي بمركز ومدينة كفر الدوار لإقامة مشروعات نفع عام عليها لخدمه أبناء المركز ومنها:الموافقة طبقا للقرار رقم 3361 لسنه 2016 على تخصيص قطعه ارض املاك دولة على مساحة 625متر تبرع احد المواطنين بحوض النقطيات نمرة 2 بناحية البسلقون قرية الزهرة بكفر الدوار بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.

وكذلك الموافقة طبقا للقرار رقم 3362 لسنه 2016 على تخصيص قطعه ارض املاك دولة على مساحة  630متر تبرع احد المواطنين والواقعة بحوض الحوشة قطعة 5 بناحية زهرة بكفر الدوار  بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.
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