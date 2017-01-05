طرح 3.5 طن لحوم ومواد غذائية لأهالى مركز مغاغة فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، عن طرح وبيع طن و150 كيلو جرام من اللحوم المجمدة وعدد 218 كيلو من الدواجن وعدد 2.5 طن من الأرز بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدة المحلية وذلك ضمن الجهود التى تبذلها الحكومة فى توفير السع الغذائية بأسعار فى متناول المواطنين.

قال محمد سيد رئيس مركز ومدينة مغاغة، أن الوحدة المحلية قامت بإزالة 9 حالات تعدى على الأرض الزراعية منها 6 حالات بقرية شارونة بمساحة 5 قيراط و14 سهم وحالتين تعدى بقرية برطباط بمساحة 3 قيراط وحالة تعدى بالشيخ زياد بمساحة قيراط و12 سهم ، خلال إحدى حملات الإزالة التى تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعى من اجل الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

وأضاف رئيس المركز، انه تم عقد ندوتين حول " محاربة الإرهاب والتطرف" بمجلس المدينة والأخرى بعنوان "الدين وتفضيل الذكور على الإناث" بمجلس قروى شيحة، كما رافقت الندوات قوافل طبية تضم مجموعة من العيادات المتنقلة "اسنان - تنظيم اسرة – باطنى- أطفال" حيث تم توقيع الكشف على 25 حالة تنظيم اسرة و55 حالة اسنان و80 حالة باطنه و75 حالة أطفال.