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"جمارك أسوان" تحبط محاولة سيدتين تهريب 200 كيلو أرز إلى السودان

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"جمارك أسوان" تحبط محاولة سيدتين تهريب 200 كيلو أرز إلى السودان "جمارك أسوان" تحبط محاولة سيدتين تهريب 200 كيلو أرز إلى السودان

>أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت جمارك أسوان من إحباط محاولة سيدتين سودانيتى الجنسية تهريب 200 كيلو أرز من محافظة أسوان إلى السودان عبر الباخرة "ساق النعام" بميناء السد العالى شرق.

وكان عبد الراضى المغربى، مدير إدارة تفتيش الركاب بميناء السد العالى، اشتبه فى سيدتين أثناء قيامهن بإنهاء إجراءات السفر على متن الباخرة "ساق النعام" المتوجهة من ميناء السد العالى إلى السودان.

وبتفتيش متعلقات السيدتين تم العثور على كمية من الأرز تم إخفائها وسط "كراتين" خاصة بهن، تهميدًا لتهريبها إلى السودان قدرت بـ 200 كيلو من الأرز الممنوع تصديره طبقًا لتعليمات الجمارك.

وأخطر أمن الموانئ وإدارة المكافحة، وتحرر المحضر رقم (1) بواسطة مدير مكافحة التهرب ورئيس قسم المكافحة والأمن الجمركى، وتم تغريم السيدتين مبلغ 2400 جنيهًا قيمة التصالح، كما تم أيضًا مصادرة المضبوطات لصالح الجمارك.


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