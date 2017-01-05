وزير الزراعة يستثنى 8 مدارس بدمياط من قانون البناء على الأراضى الزراعية

دمياط - عبده عبد البارى

وافق الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على طلب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط باستثناء 8 مدارس من قانون البناء على الأراضى الزراعية، بعد انهاء إجراءات نقل ملكيتها لصالح مديرية التربية والتعليم بدمياط على أن تتعهد المحافظة بتوصيل المرافق للمدارس فقط والحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين المواقع والكتلة السكنية وعدم اقامة اى مباتى عليها وإزالة اى تعديات او مخالفات تقع فى هذه المساحة والحفاظ على مصادر الرى والصرف للأراضى المجاورة مع استيفاء كافة الشروط اللازمة للحفاظ على الرقعة الزراعية.

فى سياق متصل أعلن المحاسب حازم محمد حواس رئيس مركز ومدينة كفر سعد، موافقة محافظ دمياط، على إنشاء 7 مدارس جديدة للمركز وهى: "مدرسة تعليم اساسى بكفر شحاته، مدرسة كفر الغاب الرسمية للغات بالدهايمة، مبنى تعليمى كوستا بكفر شحاته ،مبنى تعليمى الشربينى بكفر شحاته ،مبنى تعليمى عزبة أبو شريف بكفر سليمان، مدرسة تعليم أساسى عزب العرب بكفر سليمان، مدرسة تعليم اساسى ىعزبة الملجأ بمدينة كفر سعد"، بالإضافة إلى 6 مدارس سابقة ليكون اجمالى عدد المدارس التى تمت الموافقة عليها بمركز كفر سعد هذا العام 13 مدرسة.