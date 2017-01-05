وكيل تعليم دمياط يعتذر لنقيب الأطباء بسبب خطأ إدارى

دمياط - عبده عبد البارى

تقدم عطا خليفة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، باعتذار للدكتور محمد الشربينى، نقيب أطباء دمياط، عن النص الذى نشر على صفحة "تكافؤ الفرص" بإدارة دمياط التعليمية، والذى تناول المفاضلة بين أطباء مصر والسودان.

وأكد خليفة أن الإدارة التعليمية لم تقصد هذا التمييز مطلقاً، وما نشر كان نصاً منسوخاً وتم تدارك الخطأ فوراً وإحالة الموضوع للشئون القانونية.

وأضاف خليفة، فى بيان له، أن المديرية بكاملها تكن الاحترام الكامل والتقدير التام لأطباء مصر الأجلاء الذين يقصدهم كل قاص ودان يبحث عن الدواء والعلاج.

يذكر أن وحدة تكافؤ الفرص بالإدارة التعليمية بدمياط وزعت منشورا أكدت فيه أنه لا أحد ينكر تفوق مستوى أطباء السودان على أطباء مصر خلقاً وعلماً كما اكد المنشور إرتفاع مستوى الطب فى دول أفريقيا عن مصر.

من جانبه قال الدكتور محمد الشربينى نقيب الأطباء فى تصريح خاص لليوم السابع أن هناك فرق ما بين التعليم وكفاءة الاطباء لدينا مستوى منخفض من التعليم الطبى ولكن الاطباء لا يعتمدون على التعليم ولكن يعتمدون على الدورات التدريبية والتى تقيمها نقابة الاطباء والجمعيات العلمية ،مضيفاً السودان لا يوجد بها تعليم جيد وتقوم بإرسال أطبائها للتعليم بالخارج وخاصة مصر وان أشرفت مؤخرا على زمالة لطبيبة سودانية.

وتابع قائلاً : التعليم الطبى فى مصر رغم انهياره اعلى من السعودية التى تجلب أطباء مستواهم اعلى،وأكد الشربينى أن التعليم فى مصر بدءا من الحضانة يعتمد على الحفظ وليس الفكر .

أما بالنسبة للأخلاقيات فمن الخطأ أن نتحدث عن اخلاقيات الاطباء السودانيين والمصريين ونحن لا نريد أن نعمل فتنة مثلما حدث مع الجزائر سابقا والسعودية مؤخرا وتراشق الجانبين بالالفاظ المسيئة للجانبين.

أما عن الجانب الاخلاقى فقا الشربينى : فى كل مجتمع يوجد هناك الجيد والسيئ وهناك من يؤدى أداء متميز مثل الدكتور مجدى يعقوب والدكتور محمد غنيم كما لدينا نماذج مثل أطباء الفضائيات الغير مدربين اللى أخدينها تجارة يسرقون فلوس الناس من خلال القنوات الفضائية التى تساعدهم على ذلك ولو هناك أى شكوى ضدهم فى النقابة الناس دى هتدخل السجن وخاصة مع تحول الاعلان الى اعلام بإعلان الطبيب عنوانه ورقم تليفونه فى الفضائيات وهو غير مصرح به لان قانون النقابة لا اعلان فى صحف أو اعلام .

وأضاف من المستحيل أن نجد ذلك فى الدول الاجنبية الا فى حالة أن يكون اعلان مدفوع الأجر مضيفا أن مستوى كفاءة الاطباء فى مصر الأقل منذ عشرين عامة حيث كان التعليم أفل والتدريب يهتم على الكفاءة والإطلاع .