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المرصد السورى : مقتل 200 مدنى سورى على يد القوات التركية

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المرصد السورى : مقتل 200 مدنى سورى على يد القوات التركية المرصد السورى : مقتل 200 مدنى سورى على يد القوات التركية

>كتب أحمد جمعة

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن 200 مدنى سورى قتلوا على يد القوات التركية والفصائل الإسلامية المسلحة الداعمة لها فى مدينة الباب السورية.

 

وأكد مدير المرصد رامى عبد الرحمن لـ"اليوم السابع" اليوم الخميس ، أن مدينة الباب وتخومها التى يسيطر عليها تنظيم داعش فى الريف الشمالى الشرقى لحلب تشهد استمرار القوات التركية والفصائل المقاتلة والإسلامية المنضمة ضمن "عملية درع الفرات" المدعمة منها، فى عملياتها العسكرية، حيث تمكنت من تحقيق تقدم فى مواقع بغرب المدينة، لمحاولة تحقيق تقدم استراتيجى واقتحام مدينة الباب.

 

وأوضح المرصد أن تقدم وسيطرة القوات التركية على مدينة كبيرة وذات استراتيجية سيتيح المجال لها لمنع استغلال قوات سوريا الديمقراطية ثغرة مدينة الباب والسيطرة عليها، والتى ستمكن قوات الأخير، من ربط مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية ببعضها فى المقاطعات الثلاث "الجزيرة - كوبانى – عفرين".

 


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