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الرئاسة اللبنانية: ميشال عون يزور السعودية الاثنين المقبل

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الرئاسة اللبنانية: ميشال عون يزور السعودية الاثنين المقبل الرئاسة اللبنانية: ميشال عون يزور السعودية الاثنين المقبل

>كتبت آمال رسلان

أعلنت الرئاسة اللبنانية فى بيان رسمى أن ميشال عون سيزور الاثنين المقبل، وقال وزير الإعلام اللبنانى ملحم الرياشى "أن أولى جولات الرئيس اللبنانى الخارجية ستبدأ الاثنين المقبل، حيث يتوجه للسعودية لعقد قمة مع العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز".

 

وكان قصر بعبدا ببيروت قد شهد الأيام الماضية ورشة تحضير الترتيبات اللوجستية لزيارة رئيس الجمهورية اللبنانى للسعودية، وتتناول الترتيبات الجارية تحديد مواعيد "لقاء القمة" والاجتماعات الموسعة بين الجانبين، ولاسيما أن وفدا وزاريا سيرافق الرئيس يشمل ما بين خمسة أو ستة وزراء يمثلون المكونات الحكومية كافة.

 

وقال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريرى فى تصريحات مساء أمس الأول نقلتها وكالة الأنباء الوطنية إلى أن "زيارة الرئيس عون إلى السعودية ستساعد بشكل كبير فى عودة السياح إلى لبنان".

 

وأضاف: "الرئيس لا يمثل اليوم فريقا، بل يمثل كل اللبنانيين، وبوجوده فى المملكة سيريح الأجواء بما يعيد الدفع إلى الحركة السياحية".


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