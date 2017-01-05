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رئيس الطائفة الإنجيلية: تسلمنا 9 كنائس من أصل 11 تضررت بسبب الإرهاب

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رئيس الطائفة الإنجيلية: تسلمنا 9 كنائس من أصل 11 تضررت بسبب الإرهاب رئيس الطائفة الإنجيلية: تسلمنا 9 كنائس من أصل 11 تضررت بسبب الإرهاب

الكنيسة الأرثوذكسية – أرشيفية

أكد القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى ، أن الطائفة تسلمت أكثر من ٩٥٪‏ من الكنائس الإنجيلية التى تضررت من العمليات الإرهابية عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وكشف زكى خلال لقائه بالمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة فى مقر الطائفة الإنجيلية، عن تسلم الطائفة تسعة كنائس من إجمالى الكنائس المتضررة التى بلغت ١١ كنيسة بينهم اثنتين ما زالا فى مرحلة التشطيب.

وأضاف “كما تسلمنا مبنى خدمات والباخرة الدهبية بالمنيا التى افتتحت رمضان الماضى”، مؤكدًا أن الدولة استبدلت الباخرة بأخرى أفضل منها وأكثر تطورًا وأكبر مساحة.

وأكد زكى أن الكنيسة الإنجيلية تعمل على التواصل مع نواب الكونجرس الذين تقدموا بمشروع قانون متابعة ترميم الكنائس المصرية، مشيرًا إلى أن الكونجرس يتلقى معلومات مغلوطة، ومن ثم تعمل الكنائس على تصحيحها ونقل الصورة الحقيقية لما يحدث فى مصر.

واستكمل رئيس الطائفة الإنجيلية قائلًا : “رفض التدخل الأجنبى فى شئون الأقباط ليس جديدًا بل يعود إلى ٧٠٠ سنة من تاريخ الباباوات والكنيسة المصرية”.

ومن جانبه، أثنى المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة على دور الكنيسة الإنجيلية فى التنمية الاجتماعية عبر الهيئة القبطية الإنجيلية، وخدماتها المتنوعة فى مصر، مشيدًا برفضها التدخل الأجنبى فى قضية ترميم الكنائس.

وكان نائب جمهورى قد تقدم بمشروع للكونجرس يقضى بمراقبة بناء وترميم الكنائس فى مصر، ويلزم المصرية بتقديم تقرير سنوى حول ذلك.

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