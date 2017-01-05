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تأجيل محاكمة 10 متهمين بـ«حرق مركز شرطة العياط» لجلسة 1فبراير

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تأجيل محاكمة 10 متهمين بـ«حرق مركز شرطة العياط» لجلسة 1فبراير تأجيل محاكمة 10 متهمين بـ«حرق مركز شرطة العياط» لجلسة 1فبراير

أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، تأجيل إعادة محاكمة 10 متهمين في قضية “حرق مركز شرطة العياط ” لجلسة ١ فبراير للمرافعات .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
> وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة وأحكام الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، على نحو يؤدي إلى تكدير السلم العام.

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