تأجيل محاكمة 10 متهمين ـ" اقتحام مركز شرطة العياط" لـ 1فبراير

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة 10 متهمين "7 هاربين و3 محبوسين"، فى واقعة اقتحام مركز شرطة العياط يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة والنهضة، لـ 1 فبراير لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان داود، ومحمد محمد عمارة، والذى صدر من داخل غرفة المداولة.

ويواجه المتهمون فى القضية، الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وقتل 3 مجندين والشروع فى قتل 3 آخرين.