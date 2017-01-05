أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة 10 متهمين ـ" اقتحام مركز شرطة العياط" لـ 1فبراير

Google+ Print
تأجيل محاكمة 10 متهمين ـ" اقتحام مركز شرطة العياط" لـ 1فبراير تأجيل محاكمة 10 متهمين ـ" اقتحام مركز شرطة العياط" لـ 1فبراير

>كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة 10 متهمين "7 هاربين و3 محبوسين"، فى واقعة اقتحام مركز شرطة العياط يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة والنهضة، لـ 1 فبراير لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان داود، ومحمد محمد عمارة، والذى صدر من داخل غرفة المداولة.

ويواجه المتهمون فى القضية، الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وقتل 3 مجندين والشروع فى قتل 3 آخرين.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365