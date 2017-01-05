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بدء جلسة محاكمة وزير الرى الأسبق لاتهامه بإهدار 37 مليار جنيه

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بدء جلسة محاكمة وزير الرى الأسبق لاتهامه بإهدار 37 مليار جنيه بدء جلسة محاكمة وزير الرى الأسبق لاتهامه بإهدار 37 مليار جنيه

>كتب سليم على

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، نظر خامس جلسات محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة، وإسلام الخطيب وكيل نيابة العجوزة، وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح.
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