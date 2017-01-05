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الرئيس السيسى يستمع لشرح تفصيلى حول أعمال التطوير بميناء سفاجا

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الرئيس السيسى يستمع لشرح تفصيلى حول أعمال التطوير بميناء سفاجا الرئيس السيسى يستمع لشرح تفصيلى حول أعمال التطوير بميناء سفاجا

الرئيس عبد الفتاح

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى شرح تفصيلى من الدكتور جلال السعيد وزير النقل، حول أعمال التطوير بميناء سفاجا، وآلية العمل فيه بعد تطويره بتكلفة 520 مليون جنيه، على مساحة تصل إلى 825 ألف متر.

وشملت أعمال التطوير بميناء سفاجا، التى يحضرها الرئيس السيسى، إنشاء محطة ركاب بطاقة استيعابية 1.3 مليون راكب سنويا، وإنشاء محطة لسيارات التربيتك بطاقة استيعابية 30 ألف سيارة سنويا، وإنشاء محطة.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسى من داخل ميناء سفاجا عبر الفيديو كونفرانس ميناء أرقين البرى بين والسودان، معلنًا بدء تشغيله فعليًا لتشجيع حركة التجارة بين البلدين، وذلك بعد أن تم التشغيل التجريبى له منذ أسابيع.

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