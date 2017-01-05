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الرئيس السيسى يشهد بيانات عملية للقوات الخاصة البحرية والضفادع البشرية

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الرئيس السيسى يشهد بيانات عملية للقوات الخاصة البحرية والضفادع البشرية الرئيس السيسى يشهد بيانات عملية للقوات الخاصة البحرية والضفادع البشرية

الرئيس

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حضوره حفل افتتاح الوحدات الخاصة بالأسطول الجنوبى بسفاجا، عدد من البيانات العملية للقوات الخاصة البحرية ورجال الضفادع البشرية.

وتمثلت البيانات العملية فى تنفيذ بيان ميدان اجتياز الموانع المائية، وبيان السباحة تحت الماء لمسافة 50 متر، وبيان مهارات القدرة على البقاء ومقاومة الغرق، وبيان مهارات الغطس القتالى، وبيان التدريبات الرياضية الشاقة تحت سطح الماء.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، أعمال تطوير ميناء سفاجا بعد تأجيله فى أعقاب موجة السيول الأخيرة التى اجتاحت مناطق البحر الأحمر، حيث يفتتح الرئيس أعمال تطوير الميناء بتكلفة 510 ملايين جنيه، بجانب افتتاح عدد من المشروعات المجمعة عبر الفيديو كونفرانس.

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