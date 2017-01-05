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بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد العروض القتالية للوحدات الخاصة بالأسطول الجنوبى

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بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد العروض القتالية للوحدات الخاصة بالأسطول الجنوبى بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد العروض القتالية للوحدات الخاصة بالأسطول الجنوبى

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يقدم موقع "7" قناة اليوم السابع المصورة، بثا مباشرا لاحتفالية افتتاح الوحدات الخاصة بالأسطول الجنوبى بسفاجا.

 

 

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، أعمال تطوير ميناء سفاجا بعد تأجيله فى أعقاب موجة السيول الأخيرة التى اجتاحت مناطق البحر الأحمر، حيث يفتتح الرئيس أعمال تطوير الميناء بتكلفة 510 ملايين جنيه، بجانب افتتاح عدد من المشروعات المجمعة عبر الفيديو كونفرانس.

 

كما يفتتح الرئيس من داخل ميناء سفاجا عبر الفيديو كونفرانس ميناء أرقين البرى بين والسودان، معلنًا بدء تشغيله فعليًا لتشجيع حركة التجارة بين البلدين، وذلك بعد أن تم التشغيل التجريبى له منذ أسابيع.

 

 

 

 

 

 


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