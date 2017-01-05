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رواد تويتر يشيدون بـ "الأسطول الجنوبى" وقدرات القوات البحرية المصرية

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رواد تويتر يشيدون بـ "الأسطول الجنوبى" وقدرات القوات البحرية المصرية رواد تويتر يشيدون بـ "الأسطول الجنوبى" وقدرات القوات البحرية المصرية

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دشن رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" هاشتاج بعنوان "الأسطول الجنوبى"، تزامنا مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، أعمال تطوير ميناء سفاجا.

واحتل الهاشتاج المركز الثانى فى قائمة الأكثر تداولا فى ، وأشاد معظم المغردون بإنجازات الجيش المصرى، فقال أحد المغردين :" الجيش المصري يعلن أمام العالم سيطرته الكاملة على مياه البحر الأحمر، ومبروك لمصر الأسطول الجنوبى".

وقال حساب آخر :" مبروك علينا الأسطول الجنوبى ولسه باقى الأساطيل باذن الله – ترقبوا"، كما قال آخر :"الأسطول المصرى الجنوبى الله أكبر ربى يحفظ جيش مصر العظيم".

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل حفل افتتاح الوحدات الخاصة بالأسطول الجنوبى، ومراسم رفع العلم المصرى على حاملة المروحيات جمال عبد الناصر، ولنش المرور السريع أحمد فاضل، مرتديا زى قوات البحرية المصرية.

 


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