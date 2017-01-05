البطولة العربية للسلة..ننشر جدولى مباريات الأدوار النهائية وترتيب المنتخبات

كتبت ــ ياسمين يحيى

أعلن مسئولو الاتحاد العربى لكرة السلة برئاسة إسماعيل القرقاوى جدول منافسات الأدوار النهائية للبطولة العربية للمنتخبات، والتى تقام بمصر، ويستضيفها صالة استاد القاهرة، وتستمر حتى 8 يناير الجارى.

ومن المقرر أن يلتقى غدا الجمعة كل من منتخب البحرين مع الجزائر، والسعودية مع الإمارات، على أن يلتقى الفائز من المباراة الأولى مع مصر، بينما الفائز من المباراة الثانية مع المغرب بعد غد السبت.

يشارك فى البطولة 6 منتخبات جاء ترتيبها ونقاط كل منتخب وفقا لنتائجه فى منافسات الدور التمهيدى كما يلى:

المركز الأول المغرب برصيد 10 نقاط

المركز الثانى مصر 9 نقاط

المركز الثالث البحرين 7 نقاط

المركز الرابع السعودية 7 نقاط

المركز الخامس الإمارات 7 نقاط

المركز السادس الجزائر 5 نقاط