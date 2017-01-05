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البطولة العربية للسلة..ننشر جدولى مباريات الأدوار النهائية وترتيب المنتخبات

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البطولة العربية للسلة..ننشر جدولى مباريات الأدوار النهائية وترتيب المنتخبات البطولة العربية للسلة..ننشر جدولى مباريات الأدوار النهائية وترتيب المنتخبات

>كتبت ــ ياسمين يحيى

أعلن مسئولو الاتحاد العربى لكرة السلة برئاسة إسماعيل القرقاوى جدول منافسات الأدوار النهائية للبطولة العربية للمنتخبات، والتى  تقام بمصر، ويستضيفها صالة استاد القاهرة، وتستمر حتى 8 يناير الجارى.

 

ومن المقرر أن يلتقى غدا الجمعة كل من منتخب البحرين مع الجزائر، والسعودية مع الإمارات، على أن يلتقى الفائز من المباراة الأولى مع ، بينما الفائز من المباراة الثانية مع المغرب بعد غد السبت.

 

يشارك فى البطولة 6 منتخبات جاء ترتيبها ونقاط كل منتخب وفقا لنتائجه فى منافسات الدور التمهيدى كما يلى:

المركز الأول  المغرب برصيد 10 نقاط

المركز الثانى مصر 9 نقاط         

المركز الثالث البحرين 7 نقاط

المركز الرابع 7 نقاط

المركز الخامس الإمارات 7 نقاط

المركز السادس الجزائر 5 نقاط

                                

 

 

 


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