أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

«البيان» تواكب عام الخير بتغطية شاملة وإطلاق بوابةإلكترونية تفاعلية

Google+ Print
«البيان» تواكب عام الخير بتغطية شاملة وإطلاق بوابةإلكترونية تفاعلية «البيان» تواكب عام الخير بتغطية شاملة وإطلاق بوابةإلكترونية تفاعلية

تواكب «البيان» دعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل عام 2017 عاماً للخير، عبر تغطية تفاعلية شاملة رقمياً وورقياً لكل ما يشهده عام الخير، سواء داخل الإمارات أو خارجها، ومتابعة المبادرات التي سيتم إطلاقها من خلال سلسلة من التحقيقات والتقارير واللقاءات.

كما ستطلق «البيان» بوابة إلكترونية تفاعلية من خلال موقعها على الإنترنت لتغطية مختلف التطورات المتعلقة بالمبادرة، وتتضمن البوابة أيضاً إنتاج مقاطع وموشن غرافيك، ونقلاً مباشراً لفعاليات عام الخير المختلفة، سواء داخل الدولة أو خارجها. وتعتزم «البيان» أيضاً في إطار دعمها لعام الخير إطلاق مبادرات نوعية سيتم الإعلان عنها قريباً.

تطل «البيان» على قرائها، اليوم، بصفحة أسبوعية متخصصة بعنوان «جذور» تصدر كل خميس، وتعنى بشؤون التراث والمكان وملامحه التاريخية، يكتبها الباحث د. حمد بن صراي، عارضاً فيها سمات من موروثنا المحلي ودعائم تكوين الهوية، علاوةً على تطرقه إلى جملة موضوعات وقضايا أخرى متصلة، تمد القراء برؤى ومعارف معمقة، مستندةً إلى منهج بحثي علمي دقيق ووافٍ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه»

فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه»

فيديو| محامِ عن بلاغه ضد مرسي: «مسئول عن أي عمل إرهابي»

فيديو| محامِ عن بلاغه ضد مرسي: «مسئول عن أي عمل إرهابي»

بالفيديو.. جمهور موناكو يهتف لدورتموند بعد واقعة التفجير

بالفيديو.. جمهور موناكو يهتف لدورتموند بعد واقعة التفجير

فيديو.. اللقطات الأولى لأتوبيس بروسيا دورتموند بعد الهجوم الإرهابي

فيديو.. اللقطات الأولى لأتوبيس بروسيا دورتموند بعد الهجوم الإرهابي