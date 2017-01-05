افتتاح شارع الشهداء في رأس الخيمة بالاتجاهين أمام المركبات

افتتحت دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة، بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة صباح اليوم طريق الشهداء «الساعدي سابقاً» أمام حركة المركبات في الاتجاهين، عقب إنجاز المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع بطول 8.5 كيلومترات، واستكمال أعمال الإنارة والخدمات ليتم افتتاح الطريق رسمياً خلال شهر أبريل المقبل، ليصل الطول الإجمالي للطريق 21 كيلومتراً.

وأوضح العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، أن افتتاح الطريق سيساهم في تسهيل حركة سير المركبات والشاحنات إلى مختلف مناطق الدولة حيث يعد الطريق شريانا حيويا للربط بين المناطق الجنوبية في رأس الخيمة وشارع الشيخ محمد بن زايد وصولا لإمارتي أم القيوين والفجيرة.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة أن المشروع يحتوي على حارتين في كل اتجاه وجرى إنارته بالكامل وسيساهم في تسهيل حركة السير بالمناطق الجنوبية الإمارة