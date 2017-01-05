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ضبط شخصين بتهمة اتلاف وسرقة محتويات سيارات في العين

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ضبط شخصين بتهمة اتلاف وسرقة محتويات سيارات في العين ضبط شخصين بتهمة اتلاف وسرقة محتويات سيارات في العين

تمكنت شرطة أبوظبي من ضبط شخصين بتهمة اتلاف وسرقة محتويات عدد من السيارات بمدينة العين بحسب ما ذكرت الشرطة على حسابها الرسمي على موقع "الانستغرام".

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاما بإتلاف 9 مركبات وسرقة محتوياتها.

وأوضح العميد محمد سهيل الراشدي، مدير مديرية شرطة العين، أنه تم تلقى عدة بلاغات من أشخاص عبر عدد من المراكز الشرطية التابعة لمديرية شرطة العين تفيد بسرقة محتويات مركباتهم ليتم تشكيل فريق من البحث والتحري لمتابعة وكشف ملابسات القضية، مضيفاً أنه تم تكثيف عمل الدوريات الأمنية في المناطق التي وردت منها البلاغات ليتم ضبط المتهمان، وبالبحث وجمع الأدلة تبين قيامهما بإتلاف 9 مركبات وسرقة محتوياتها في مناطق متفرقة بمدينة العين.

 

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