جددت القيادة العامة لشرطة دبي تحذيرها للجمهور من الاستجابة للمكالمات الوهمية التي تدعي ربحهم لجائزة مالية، لأن الغرض الأساسي من وراء هذه المكالمات النصب والاحتيال واستغلال الناس لكسب مبالغ طائلة من المال.

ونشرت شرطة دبي في حسابها على تويتر رسالة تحذيرية جاء فيها : "أول الخيط مبروك "ربحت جائزة".. ونهايته أنت الضحية!".

ومع الأسف فإن هناك من يصدقون ربحهم جوائز مالية ضخمة على الرغم من أنهم لم يشاركوا في أي سحب رسمي، ويجري هؤلاء وراء السراب، رغبةً في الحصول على المبالغ المالية دون تعب.

وتبدأ المصيدة عندما يدرك المتصل "النصَّاب" أن الضحية صدق الأمر ويبدأ باتباع أساليب نفسية للتلاعب عليه كاستغلال بعض المناسبات لإيجاد سبب مقنع للشخص المحظوظ بأنه ربح بالفعل مبلغاً مالياً كبيراً.

ودعت شرطة دبي إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء من خلال الإبلاغ عنهم، حتى تستطيع الجهات المعنية متابعة الأمر والقبض على المحتالين.

كما أن الاحتفاظ بالأرقام التي ترد على الهواتف من هؤلاء المحتالين يعد أمراً ضرورياً يساهم في سرعة إلقاء القبض على الجناة.

يذكر أنه يمكن لكل من يتعرض لهذا النوع من الاحتيال التواصل مع الشرطة عبر الرقم 901

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