«دفاع مدني دبي» يخمد حريقاً في منطقة رأس الخور فجر اليوم

تمكنت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع القيادة العامة بشرطة دبي من إخماد حريق وقع في منطقة رأس الخور فجر اليوم.

وقد تلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي الساعة الخامسة من فجر اليوم الخميس بلاغا عن حادث حريق بليغ في منطقة رأس الخور.

وبمعاينة موقع الحادث، تبين تركز الحريق في مستودع لتخزين المواد الكهربائية ومواد قابلة للاشتعال فيما امتدت ألسنة اللهب إلى المستودعات المجاورة.

وتمت السيطرة على الحريق بواسطة الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي.