بالصور.. مرور منيا القمح يضبط سيارتين «جيب » و«تويوتا » مهربتين من ليبيا

تمكن ضباط مرور منيا القمح برئاسة الرائد رامي الغرباوي بالتنسيق مع مباحث مرور الشرقية برئاسة العقيد شريف الشاعر وبإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية من ضبط سيارتين لا يحملان أوراق وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة.

وتمكن النقيب عمرو الكاشف والقوة المرافقة لها من ضبط سيارة جيب شروكى يقودها أحد الأشخاص بدون أوراق مثبتة على أجهزة الحاسب الألي وبفحصها من قبل الرائد وائل جعفر ضابط مباحث المرور تبين أنها مهربة من ليبيا وليس لها أى بيانات تم التحفظ على سائقها وعرضه على النيابة العامة.

> وفي نفس اليوم تم ضبط سيارة تويوتا ميكروباص بأحد الأكمنة داخل المدينة بدون بيانات على الحاسب الآلي وتبين أنها مهربة من ليبيا ،وبفحصها من قبل ضابط مباحث المرور، تبين أن السيارة مهربة من ليبيا وأن مستقلها اشتراها من العرب ببولاق بمبلغ 85000، تم حجز السيارة وإيداع قائدها تحت تصرف النيابة لعمل الإجراءات اللازمة.

> تم إخطار اللواء اللواء محمد قطب مدير الإدارة العامة لمرور الشرقية والذي بدوره أخطر اللواء رضا طلبية مدير الأمن والذي وجه بضرورة إنفاذ القانون على الجميع.