ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة في بداية التعاملات

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، في ظل مشتريات أجنبية ومبيعات محلية وعربية.

> وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي اكس 30” بنسبة 0.58 % ليبلغ مستوى 12681.75 نقطة.

وكسب مؤشر “ايجي اكس 50” 0.57 % مسجلا 1982.35 نقطة.

وارتفع مؤشر “ايجي اكس 20” بنسبة 0.99 % مسجلا 12905.57نقطة.

في المقابل تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” 0.16 % ليبلغ مستوى 465.25 نقطة.

وزاد مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقاً 0.05 % مسجلا 1111.6 نقطة.

كانت البورصة المصرية انهت تعاملات الأربعاء عند أعلى مستوى في تاريخها فوق 12600 نقطة.