تقرير طبى: 25% من السيدات العاملات يعانين من نقص الحديد والإرهاق

كتبت نهى طارق

كشف مجموعة من العلماء البريطانيين النقاب عن أحدث الدراسات التى قاموا بها حول نسبة الحديد بين السيدات العاملات، وكانت النتائج صادمة حيث ظهرت النتائج أن 25% من السيدات العاملات و50% من الفتيات يعانين من نقص الحديد والإرهاق.

وأشار الباحثون فى تقريرهم الذى نشر على الموقع البريطانى "ديلى ميل"، إلى أن نقص الحديد هى حالة شائعة عند كثير من الفتيات اللاتى تتراوح أعمارهن بين 11 إلى 18 عاماً، موضحين أن مستويات الحديد والطاقة مترابطين لأننا نحتاج هذا المعدن لإنتاج الهيموجلوبين، خلايا الدم الحمراء التى تنقل الأكسجين فى جميع أنحاء الجسم.

وتابع الباحثون فى تقريرهم، أن النساء أكثر عرضة لخطر نقص الحديد بسبب فقدان الدم أثناء الدورة الشهرية ولكن أيضاً الدراسات تقول أن النباتيين والذين يتجنبون اللحوم الحمراء من المحتمل أن يعانوا من هذه الحالة، ولكن الأبحاث الجديدة تظهر أن نقص الحديد على المدى البعيد يتسبب فى فقدان السمع.

وقد أظهرت الدراسات أن ثلث الرياضيين من الإناث يعانون من نقص فى الحديد، حيث إن السيدات اللاتى تمارسن الرياضة تفقدن الكثير من الحديد بسبب فقر الدم الانحلالى حيث تتمزق خلايا الدم الحمراء.

وأضاف الباحثون أن فى العامين الماضيين انخفض متوسط ​​استهلاك اللحوم الحمراء عند السيدات بنسبة 13%، وتناول مكملات الحديد عن طريق الفم غالبا ما يتم امتصاصها بشكل سيئ، حيث إن 75% من النساء يعانين بسببها من الآثار الجانبية فى الجهاز الهضمى مثل الألم والغثيان والإمساك أو الإسهال لأن مكملات الحديد التقليدية تتسبب فى الأكسدة وتشكيل الجذور الحرة فى المعدة.

يقول الباحثون إن الامتصاص يحدث فى الأمعاء الدقيقة من خلال بروتين يسمى DMT-1 ينقل الحديد من الأمعاء إلى مجرى الدم، ويعتبر الإرهاق هو أوضح علامة على نقص الحديد بالجسم ولكن تشمل هذه الحالة أيضاً علامات أخرى كشحوب البشرة وبرودة اليدين والقدمين وضيق فى التنفس والصداع والدوخة وهشاشة الأظافر وفقدان الشعر.