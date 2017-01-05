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المتهم بذبح صاحب محل خمور الإسكندرية: حذرته مايبعهاش وماسمعش الكلام

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المتهم بذبح صاحب محل خمور الإسكندرية: حذرته مايبعهاش وماسمعش الكلام المتهم بذبح صاحب محل خمور الإسكندرية: حذرته مايبعهاش وماسمعش الكلام

>كتب محمود عبد الراضى

صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بأن قسم أول المنتزه بالإسكندرية، تلقى بلاغاً بوفاة يوسف لمعى عبدالله جاد صاحب محل محمصة رويال بشارع خالد بن الوليد، إثر قيام شخص مجهول بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته بجرح قطعى غائر يمين ووسط العنق أثناء تواجده أمام محله.

 

ووجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بسرعة كشف غموض الحادث وضبط الجناة نظراً لما ينطوى على الحادث من خطورة إجرامية متمثلة فى التعدى الصارخ على النفس بالطريق العام بصورة تثير الذعر والخوف فى نفوس المواطنين.

 

وتم تكليف إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية بإشراف اللواء شريف عبد الحميد بكشف غموض الحادث وضبط الجانى، وتوصلت جهود البحث إلى تحديد مرتكب الحادث وهو "عادل عبد النور السيد سليمان" 49 سنة بائع ومقيم الجزيرة الخضراء بالمنتزه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بأحد الأكمنة المعدة له بالقرب من محل إقامته وضبط بحوزته سلاح أبيض "سكين متوسط الحجم".

 

واعترف المتهم بارتكابه للحادث، حيث عقد العزم وبيت النية على ذلك لبيعه الخمور، وأنه تردد عليه منذ فترة وطلب منه التوقف عن بيع الخمور، إلا أنه لم يمتثل، فأعد سلاح أبيض " سكين " أخفاه بين طيات ملابسه وتوجه قبل ارتكاب الحادث بحوالى ساعتين إلى محل المجنى عليه، فلم يجده فجلس على أحد المقاهى بالمنطقة وانتظر بعض الوقت لحين حضوره، ثم توجه إليه مرة أخرى فوجده جالساً أمام المحل، فتسلل خلفه وأخرج من بين طيات ملابسه السكين التى أعدها مسبقا لذلك وأمسك برأسه وذبحه بالسكين من رقبته، ثم كرر ذات الفعل حتى تيقن من إزهاق روحه وفر هارباً.

 

وعن إحرازه سكين المضبوط بحوزته، أفاد بأنها للدفاع عن النفس واستخدامها فى ارتكاب وقائع أخرى، وأرشد عن السكين المستخدم فى الحادث، حيث تم التحفظ عليها والجاكيت الذى كان يرتديه وقت ارتكابه الحادث عليه أثار دماء.


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