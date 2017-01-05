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قائد القوات البحرية لـ السيسى: نعاهدكم أن نظل درع مصر المنيع

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قائد القوات البحرية لـ السيسى: نعاهدكم أن نظل درع مصر المنيع قائد القوات البحرية لـ السيسى: نعاهدكم أن نظل درع مصر المنيع

>كتب سمير حسنى - محمد شعلان

قال اللواء بحرى أركان حرب أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن امتلاك لحاملتى مروحيات جعلها فى مصاف الدول المتقدمة، موضحا أن تطوير القوات البحرية شمل تصنيع السفن البحرية بعقول وسواعد مصرية، بدءا من تصنيع لانشات المرور الساحلى السريعة والريبات ولانشات الإرشاد، إضافة إلى تصنيع القرويطات من  طراز "جويند "، بشركة ترسانة الإسكندرية لتكون إحدى الخطوات الحقيقة والجادة فى مجال تصنيع السفن الحربية فى مصر.

وقدم قائد القوات البحرية فى كلمة خلال افتتاح الرئيس ، لقيادة الأسطول الجنوبى، الشكر للقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، على ما تم تقديمه للقوات البحرية من جهد ودعم فائق يراعى فيه مصلحة الوطن العليا والقوات المسلحة

ووجه اللواء أركان حرب أحمد خالد، قائد القوات البحرية حديثه للرئيس السيسي قائلا: "لقد علمتم التحدى وقبلتم به، وقررتم أن دور مصر الاقليمى لن يقف صامتا أمام هذه التحديات والتهديدات بل سيظل ينبض ويقوم بالدور الفاعل على المستويين الاقليمى والدولى، مضيفًا: سنكون بعون الله تعالى على قدر الحدث وبكل قوة شأننا شأن زملائنا المقاتلين فى القوات المسلحة، لذا نعاهد الله ونعاهدكم أن نظل درع مصر المنيع وجنودها الأوفياء الساهرين على حماية مياهنا المقدسة وسواحلنا الطاهرة ليلا ونهارا، وأن نكون دائما على أهبة الاستعداد لتنفيذ كافة المهام التى نكلف بها من القيادة العامة للقوات المسلحة، نلبى النداء مهما كانت التضحيات، وألا ندخر جهدًا  لحماية وطننا واضعين نصب أعيننا الدفاع عن وطننا الغالى مصر أو نستشهد دونه.


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