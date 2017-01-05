«التعليم» ترفع نموذج الامتحان التجريبي الأول للثانوية العامة على موقع الوزارة

صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني بأنه يجري حاليًا إعداد النماذج الامتحانية التجريبية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (/2016 2017)، ومراعاة وضع كل نموذج على أربع صور مختلفة يراعى فيها اختلاف ترتيب الأسئلة، مع توحيد شكل الغلاف، والتدقيق في صياغة الأسئلة بطريقة واضحة وبسيطة، حتى يسهل على الطالب فهمها، وكذلك إعدادها بشكل لا يساعد على عملية الغش.

وأشار الهلالي – في بيان اليوم /الخميس/ – إلى أنه شدد على الانتهاء من مراجعة النموذج الأول من كل مادة مع نهاية الأسبوع الحالي, على أن يرفع على الموقع الإلكترونى للوزارة مع بداية الأسبوع القادم, بالإضافة إلى إعداد نماذج أخرى للامتحانات تتضمن المنهج كاملا.

وأوضح أن جميع الأسئلة الواردة بالامتحان ستكون إجبارية وشاملة المنهج بأكمله, وأنه وجه بضرورة أن تتناسب أسئلة الكراسة الامتحانية (البوكليت) مع مدة الامتحان والدرجة المخصصة له, وأن تكون الامتحانات التي مدتها ثلاث ساعات في حدود (60) سؤالا, وضرورة وجود صفحة أو صفحتين إضافيتين في نهاية كراسة الأسئلة لاستخدامها مسودة للطالب, كما وجه بضرورة تصميم استمارة حضور الطلاب بشكل يتضمن خانة بها رقم النموذج وعدد الأوراق التي تسلمها الطالب, وترجمة نماذج الامتحانات لمدارس اللغات, ووضع تعليمات مرجعية وشروط للقائمين على أعمال الملاحظة عند توزيع الأوراق الامتحانية, وتضمين الأسئلة بعض الإرشادات مثل (الإجابة في حدود المساحة الموجودة), ووجود عضو قانوني بكل لجنة للمساعدة في تحقيق الانضباط, وتنفيذ التعليمات, ووضع رقم البوكليت أعلى الغلاف.

كما كشف عن أنه سيتم عقد عدة لقاءات عبر شبكة الفيديو كونفرانس خلال الفترة المقبلة; للوقوف على ضوابط سير أعمال الامتحانات.