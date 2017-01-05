حمودي يوقع عقود "حسن النوايا" للأهلى و"يقبض" مليون جنيه

كتب فتحى الشافعى

أنهى النادي الأهلي الاتفاق مع أحمد حمودي لاعب الباطن السعودي على جميع التفاصيل الخاصة بارتداء قميص الأحمر خلال الفترة المقبلة، ويتبقى فقط إنهاء الصفقة مع نادي الباطن لو استقر الأهلي على التعاقد مع اللاعب في يناير الجاري، فيما سيتم تأجيل الأمر لانتقالات الصيف المقبلة إذا ما تم الاستقرار على تأجيل الصفقة.

كان أحمد حمودي قد رحل من الزمالك الصيف الماضي ووقع للباطن السعودي لمدة موسم واحد أي يحق له التوقيع للأهلي الصيف المقبل مجاناً ، فيما سيضطر مسئولو القلعة الحمراء لإنهاء الصفقة مع النادي السعودي مقابل مبلغ مالي إذا ما قرروا ضم اللاعب في يناير الجاري.

وقال مصدر في الأهلي لـ"اليوم السابع" ، إن النادي أنهى جميع الاتفاقات مع حمودي الذى سبق له اللعب في بازل السويسري تقريباً ، موضحاً أن حمودي حصل من الأهلي على ما يقرب من مليون جنيه "عربون" أو مقدم عقد بعدما قام اللاعب بالتوقيع على عقود "حُسن النوايا" وإبداء الرغبة في ارتداء قميص الأهلي سواء في يناير الجاري أو مع نهاية الموسم الجاري على أقصى تقدير.

وأوضح المصدر أن انتقال حمودي للأهلي بات مسألة وقت فقط ، وسيتم التعاقد معه في يناير إذا فشلت محاولات ضم لاعب أجنبي سواء كان الإثيوبي بيكلي لاعب بتروجت أو الأنجولي آري بابل أو السنغالي موسى كانوتيه.

وأكد المصدر أن حسام البدري المدير الفني للأهلي وضع الأولوية للاعب أجنبي في يناير وأبلغ محمود طاهر رئيس النادي خلال الجلسة التى جمعتهما الجمعة الماضية بذلك ، وتم خلالها الاتفاق على إنهاء صفقة حمودي في انتقالات يناير الشتاء الحالية إذا فشلت محاولات ضم لاعب أجنبي.