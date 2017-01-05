"صحة الإسكندرية" : تأهيل 31 وحدة طب أسرة خلال عام 2016

الاسكندرية جاكلين منير

صرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن عدد وحدات طب الأسرة التى قامت إدارة الجودة بمديرية الشئون الصحية بتهيئتها للاعتماد من الهيئة المصرية للاعتماد خلال عام 2016 بلغ 31 وحدة، بنسبة نجاح 100% حصلت منها 8 وحدات على اعتماد لمدة سنة واحدة، فى حين حصلت 23 وحدة على اعتماد لمدة سنتين، وذلك فى مقابل 5 وحدات تم اعتمادها لأول مرة خلال سنة 2015، ليصل إجمالى عدد وحدات طب الأسرة المعتمدة حاليا إلى 103 وحدة تشكل الغالبية العظمى من الوحدات بالمحافظة.

وأضاف حجازى، أنه جارى تهيئة مستشفى الحميات والكبد والجهاز الهضمى بالإسكندرية، للاعتماد، حيث بلغت نسبة تطابق المستشفى مع المعايير المصرية للاعتماد 83% فى مقابل نسبة تطابق 72% خلال عام 2015، و 53% خلال عام 2014.

وأعلنت الدكتورة ميراندا موريس مدير إدارة الجودة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، فى بيان صادر عن الإدارة حول حصاد نشاطها خلال عام 2016، نجاح الإدارة فى تطبيق عدد من مشروعات تحسين الجودة بالمستشفيات والوحدات منها مشروع تحسين التسجيل الطبى، ومشروع تحسين سلامة المرضى بالمستشفيات من خلال عمل لجان لسلامة المرضى بالمستشفيات وتدريب العاملبن على معايير السلامة، وتطبيق مشروع ترمومتر سلامة المرضى فى خمسة مستشفيات، وكذلك بدء تطبيق مشروع الجودة اليابانى بمستشفى العامرية العام.

وأضاف البيان، أنه قد تم خلال عام 2016 تدريب أعداد كبيرة من الصيادلة على معايير الدواء، وتدريب التمريض على معايير التمريض وسلامة المرضى، وتدريب أطباء الأسنان على أدوات تحسين الجودة، وأكد البيان أن هذه المشروعات التدريبية مستمرة خلال 2017 لتشمل مجالات أخرى من مجالات الجودة وأعداد اكبر من العاملين بالصحة.