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وزير البترول يوقع اتفاقية مع «أديسون» الإيطالية للبحث عن الغاز بالبحر المتوسط

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وزير البترول يوقع اتفاقية مع «أديسون» الإيطالية للبحث عن الغاز بالبحر المتوسط وزير البترول يوقع اتفاقية مع «أديسون» الإيطالية للبحث عن الغاز بالبحر المتوسط

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية​ – أرشيفية

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاقية بترولية جديدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” مع شركة إديسون الإيطالية للبحث عن الغاز الطبيعى والبترول وإنتاجهما فى منطقة شمال شرق حابى البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات يبلغ حدها الأدنى أكثر من 86 مليون دولار ومنحة توقيع 1.5 مليون دولار وحفر بئرين جديدين.

 

وقع الاتفاقية مع وزير البترول كل من المهندس محمد المصرى، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس ” و مارزيو كوراتيلا مدير عام شركة اديسون الإيطالية، بحضور المهندس محمد طاهر وكيل أول الوزارة، والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

وأكد وزير البترول فى بيان له صباح اليوم، الخميس، أنه تم الانتهاء من توقيع كافة الإتفاقيات التى أسفرت عنها المزايدة العالمية الأخيرة التى طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” ودخلت مرحلة السريان لبدء الشركات العالمية الفائزة بمناطق المزايدة فى أنشطة وبرامج الحفر والبحث والاستكشاف عن الغاز والبترول.

وشدد الوزير على الاستمرار فى تنفيذ استراتيجية الوزارة للتوسع فى تكثيف أنشطة البحث عن البترول والغاز وتنمية موارد البترولية فى إطار برنامج عمل والاستمرار فى طرح المزايدات العالمية لافتاُ إلى أن العام الجديد سيشهد طرح إيجاس لمزايدة جديدة ، مشيراً إلى أن عقد الإتفاقيات البترولية يساعد على تدفق الإستثمارات العالمية لمصر ويؤكد على اهتمام الشركات العالمية باستمرار العمل فى مصر ويؤكد أن هناك العديد من المناطق ذات الاحتمالات البترولية الجيدة وتمثل فرصاً استثمارية واعدة.

 

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