السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بنقل المندوب المساعد بمجلس الدولة لوظيفة غير قضائية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 594 لسنة 2016 بنقل عبد الراضى محمد المهدى محمد، المندوب المساعد بمجلس الدولة إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الموارد المائية والري، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

وصدر القرار بناء على قرار مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة المنعقد بهيئة مجلس صلاحية بجلسة 24-9-2016، وبناء على ما عرضه وزير العدل.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 598 لسنة 2016 بتعديل تاريخ أقدمية ” السيد سعيد السيد أحمد” من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة ، فى وظيفة مستشار مساعد (ب) بهيئة قضايا الدولة لتكون من 18- 7- 2010- تاريخ صدور القرار المقضي بإلغائه رقم 199 لسنة 2010.

ونشر القراران بالجريدة الرسمية.