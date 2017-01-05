وصول 6500 طن بوتاجاز وتداول 75 شاحنة بموانئ السويس

السويس سيد نون

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونر و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

وأضاف يوسف فى بيان اليوم، أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة أيلة وعلى متنها 467 راكب و4 سيارة والسفينة بريدج و على متنها 15 براد و 5 تريلا .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة سينا و على متنها 407 راكب و 12 براد و 6 تريلا و 7 سيارة و 2 باص جيت فيما غادرت العبارة سينا و على متنها 75 راكب و 19 براد و 8 تريلا و العبارة ايلة و على متنها 156 راكب و 4 تريلا و 3 سيارة و 2 باص جيت والسفينة بريدج و على متنها 4 تريلا و 2 براد و 462 طرد سمك.

وشهد ميناء الغردقة اليوم مغادرة العبارة لابسبس وعلى متنها 82 راكب من جنسيات مختلفة متجهة الى ميناء شرم الشيخ.