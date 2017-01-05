أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القوات العراقية تطلق عملية عسكرية للسيطرة على مدن جديدة غرب البلاد

Google+ Print
القوات العراقية تطلق عملية عسكرية للسيطرة على مدن جديدة غرب البلاد القوات العراقية تطلق عملية عسكرية للسيطرة على مدن جديدة غرب البلاد

>أ ف ب

أطلق الجيش العراقى، ومقاتلو العشائر، عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على مدن لاتزال تخضع لتنظيم "داعش"، قرب الحدود السورية غرب البلاد، حسبما أعلن ضابط رفيع.

وقال اللواء الركن قاسم المحمدى، قائد عمليات الجزيرة، لـ"فرانس برس"، "انطلقت صباح اليوم، علمية تحرير المناطق الغربية من سيطرة تنظيم داعش فى الأنبار، وتشارك فى العملية قوات الجيش العراقى من الفرقة السابعة، والشرطة المحلية، وطوارئ شرطة الأنبار، وأبناء العشائر المنضمين للحشد الشعبى، وبدعم من طيران التحالف الدولى".

وأوضح قائد عمليات الجزيرة، أن المناطق الغربية المستهدفة هى مدن "عنه" و"راوه" و"القائم"، الواقعة على ضفة نهر الفرات، مشيرًا إلى أن القوات بدأت بالتقدم من مدينة "حديثة" 160 كم غرب الرمادى، نحو مدينة "عنه" 190 كم غرب الرمادى، من أكثر من محور، فيما لم يتمكن تنظيم "داعش"، الاستيلاء على بلدة "حديثة" عندما سيطر على أغلب مدن محافظة الأنبار فى 2014، وهى معقل عشيرة قادت الحرب ضد الجهاديين.

بدوره، قال المقدم ناظم الجغيفى، من حشد حديثة، أن ساعة الصفر لتحرير المناطق الغربية انطلقت وبدأت القوات الأمنية والحشد العشائرى بالتقدم من أربعة محاور باتجاه مركز مدينة عنه لتحريرها من داعش الإرهابى.

جدير بالذكر أن محافظة الأنبار تضم مساحة صحراوية شاسعة لها حدود مشتركة مع سوريا والأردن والسعودية، ولايزال الوضع الأمنى فيها غير مستقرًا رغم تحرير غالبية مناطقها، وتخوض القوات العراقية حاليًا معارك شرسة ضد تنظيم "داعش" لاستعادة مدينة الموصل (شمال)، وهى المعقل الرئيسى الأخير للجهاديين فى العراق، حيث خسر التنظيم أكثر من نصف الاراضى التى استولى عليها فى العراق، وخسارة الموصل ستعنى نهاية "داعش" التى أعلنت هناك فى 2014 .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365