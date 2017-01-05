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مباحث الأقصر تضبط هاربا من 5 سنوات سجن وعاملا بحوزته 12 قطعة حشيش

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مباحث الأقصر تضبط هاربا من 5 سنوات سجن وعاملا بحوزته 12 قطعة حشيش مباحث الأقصر تضبط هاربا من 5 سنوات سجن وعاملا بحوزته 12 قطعة حشيش

>الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، فى القبض على 3 متهمين أحدهم بحوزته فرد روسى بإسنا، والثانى هارب من حكم بالسجن 5 سنوات، والثالث بحوزته 12 قطعة حشيش للاتجار بها بمدينة الأقصر، حرر محضر لكل واقعة على حده، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ففى مدينة إسنا نجح رجال المباحث بمركز شرطة اسنا من ضبط "ح.ص.م" 45 سنة مزارع، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد روسى محلى الصنع عيار 7.62 × 39، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

 

وفى الأقصر تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الأقصر من ضبط "ع.أ.أ" 54 سنة هارب ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن خمس سنوات غيابى فى قضية جناية إحداث عاهة.

 

كما تم ضبط "أ.ع.س" 31 سنة عامل، وبحوزته 12 قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 60 جراما تقريباً، ومبلغ مالى قدره ستون جنيه مصرى وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال بعملائه، تم تحرير محضر لكل واقعة على حده وتولت النيابة العامة التحقيق.


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