المنتخب يضع خطة الجابون من استاد القاهرة اليوم

كتب محمد مراد وحاتم رضا

يخوض المنتخب الوطنى فى الخامسة والنصف مساء اليوم تدريبه باستاد القاهرة مكتمل الصفوف بعد انضمام ثنائى الدورى الإنجليزى محمد الننى المحترف بأرسنال الإنجليزى وأحمد المحمدى المحترف بهال سيتى الذى وصل فجر الأربعاء فى إطار الاستعداد لودية تونس المقرر لها الأحد المقبل باستاد القاهرة فى التجربة الوحيدة للفراعنة قبل المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بالجابون 2017 فى الفترة من 14 يناير حتى 5 فبراير.

يبدأ من اليوم الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى تجربة خطة الإعداد لودية تونس المقرر لها 8 يناير إلى جانب الخطة التى سيخوض بها مبارياته فى كأس الأمم الأفريقية حيث استقر على أكثر من مركز على رأسهم على جبر فى مركز المساك و محمد عبد الشافى الظهير الأيسر ومحمد الننى وطارق حامد فى الوسط المدافع ومحمد صلاح و عبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه فى الوسط المهاجم ، بينما تمثل باقى المراكز صداع فى رأس الجهاز الفنى وتحديداً فى حراسة المرمى التى تشهد تألق للثلاثي شريف إكرامى وعصام الحضرى وأحمد الشناوى إلى جانب تألق أحمد فتحى وعمر جابر للمنافسة على الظهير الأيمن وفى الهجوم يتنافس مروان محسن و أحمد كوكا.

كان كوبر قد استبعد كلاً من محمد عواد وأحمد جمعة ومحمد إبراهيم وحماده طلبه من معسكر المنتخب