طقس الإمارات المتوقع خلال الأيام القادمة

حث المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل السائقين على توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض مناطق الدولة.

وتوقع المركز في بيان له أن يسود البلاد اليوم طقس رطب مع فرصة لتشكل ضباب على المناطق الداخلية مع انخفاض في الحرارة والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا نهارا والبحر سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطربا في بحر عمان.

وسيكون الطقس يوم غد الجمعة رطبا والفرصة ضعيفة لتشكل الضباب الخفيف على جنوب الدولة والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية أحيانا على البحر مثيرة للغبار والأتربة أحيانا نهارا .. فيما سيكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطربا أحيانا في بحر عمان.

أما يوم السبت فهناك احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق خاصة الداخلية والجنوبية وسيكون الطقس غائما جزئيا أحيانا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة والبحر متوسط الموج إلى خفيف في الخليج العربي وبحر عمان .

ويتوقع أن يشهد يوما "الأحد" و"الإثنين" تشكل بعض الضباب خاصة على المناطق الداخلية صباح الأحد إلى جانب ارتفاع تدريجي في الحرارة والبحر سيكون خفيفا إلى متوسط الموج .