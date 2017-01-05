أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، طقس شتوى مائل للبرودة شمالا حتى الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والقاهرة نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية غربية وأما البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

 

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 8 18

الإسكندرية 8 17

مطروح 8 16

بورسعيد 9 17

دمياط 8 17

بلطيم 8 18

الإسماعيلية 6 18

السويس 5 18

العريش 4 19

نخل 1 15

طابا 2 16

الطور 7 18

مرسى علم 14 20

الغردقة 11 20

شرم الشيخ 11 20

رفح 3 13

كاترين صفر 13

المنيا 4 17

الفيوم 5 17

رأس سدر 8 18

أبوسمبل 7 21

وسط الدلتا 8 18

أسيوط 4 17

سوهاج 5 18

الأقصر 6 21

أسوان 6 22

شلاتين 14 24

حلايب 16 22

الوادى الجديد 7 18

قنا 5 20

نويبع 13 20

السلوم 5 16

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه

مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه

مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد

مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد

مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية

مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية

مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة

مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة