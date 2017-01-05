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"صحة البرلمان" تحذر من احتكار الأدوية عقب إنشاء مدينة لـ"صناعة الدواء"

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"صحة البرلمان" تحذر من احتكار الأدوية عقب إنشاء مدينة لـ"صناعة الدواء" "صحة البرلمان" تحذر من احتكار الأدوية عقب إنشاء مدينة لـ"صناعة الدواء"

>كتب – مايكل فارس

رحبت إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بإعلان الدكتور أحمد درويش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن إنشاء مدينة للصناعات الدوائية، باستثمارات إسبانية إنجليزية أمريكية، تصل لـ4 مليارات يورو خلال 5 سنوات، لكنها حذرت فى الوقت نفسه من احتكار بعض الشركات للأدوية بعد إنشاء المدينة.

 

وأضافت شاكر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المدينة تعتبر نوعًا من الاستثمار والشراكات الأجنبية، لضخ أموال جديدة فى البلاد، ولكن يحب أن تكون تحت الرقابة المصرية لئلا يحدث احتكار أو غلاء لأسعار الأدوية، مؤكدة أن إنشاء المدينة سيفتح باب المنافسة أمام المنتج المصرى فى الأدوية.

 

وكان الدكتور أحمد درويش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد كشف عن توقيع خطاب النوايا لإنشاء مدينة للصناعات الدوائية، باستثمارات إسبانية إنجليزية أمريكية، وهو الخطاب المقرر مناقشته باجتماع مجلس إدارة الهيئة المقبل، لافتًا إلى أن الاستثمارات المتوقعة بالمدينة الدوائية تصل لـ4 مليارات يورو خلال 5 سنوات.


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