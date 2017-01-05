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وزير النقل العراقى يبحث مع الصين إنشاء خط سكة حديد يربط بغداد بكربلاء والنجف

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وزير النقل العراقى يبحث مع الصين إنشاء خط سكة حديد يربط بغداد بكربلاء والنجف وزير النقل العراقى يبحث مع الصين إنشاء خط سكة حديد يربط بغداد بكربلاء والنجف

>بغداد أ ش أ

بحث وزير النقل العراقى كاظم الحمامى، الأربعاء، مع الشركة الصينية "جيكور كروب" المتخصصة فى انشاء خطوط السكك الحديدية مشروع إنشاء خط سكة حديد المسيب- كربلاء- النجف جنوبى العراق بطول 80 كيلومترا.

 

وقال الوزير العراقى، فى تصريح صحفى، إن الهدف من المباحثات هو تطوير قطاع السكك الحديدية وربط محافظتى كربلاء والنجف بمحافظة بغداد من خلال محطة "المسيب" جنوبى العاصمة العراقية للاستفادة منها فى نقل الزائرين للمراقد الشيعية فى كربلاء والنجف.

 

وأشار إلى أنه سبق أن عقد اجتماعات مع العديد من الشركات المتخصصة للاطلاع على أفكارهم لتطوير السكك الحديدة العراقية وتأهيلها.

 

ولفت إلى أنه سيشهد الخميس إجراء اختبار للطائرة التى تم استكمال صيانتها فى العراق فى الورشة الفنية لصيانة الطائرات، منوها إلى أنها المرة الأولى التى يجرى خلالها الفحص والصيانة فى العراق لطائرة "الخطوط الجوية العراقية".

 

وأضاف:" أن عملية صيانة الطائرة تجرى بأيد عراقية فى مطار بغداد الدولى وسيتم اجراء اختبار للطائرة فى الأجواء فى رحلة تجريبية" ، لافتا إلى أن عملية صيانة الطائرات كانت تجرى خارج العراق وتكلف مبالغ كبيرة من ميزانية شركة الخطوط الجوية العراقية.


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