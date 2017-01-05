أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الهشاشة والذئبة أهم الأمراض التى يعالجها الوخز بالإبر

Google+ Print
الهشاشة والذئبة أهم الأمراض التى يعالجها الوخز بالإبر الهشاشة والذئبة أهم الأمراض التى يعالجها الوخز بالإبر

>كتبت نهى طارق

ظهر الوخز بالأبر قبل 2500 عام وهو طب صينى يعتمد على اختراق الجلد فى نقاط معينة على الجسم بالإبر الدقيقة، والهدف هو تخفيف الألم واستعادة النهايات العصبية.

 

ومن أهم الأمراض التى يعالجها الوخز بالإبر التهاب المفاصل الغثيان والصداع النصفى والألم المزمن.

 

وقد رصد موقع Search Herbal Remedy أهم الأمراض التى يعالجها الوخز بالإبر:

 

1. مرض الذئبة..

الذئبة من الأمراض التى يمكن أن تسبب ضرراً لبعض أجزاء الجسم مثل المفاصل والجلد، وذلك وفقا لدراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة، فإن الوخز بالإبر لديه قدرة على تقليل الشعور بالألم والاجهاد، فهذا العلاج يساعد على التخفيف من أعراض الذئبة خاصة الصداع واضطرابات الجلد وآلام المفاصل وفقدان الذاكرة وصعوبة فى التنفس. 

 

2. 

الاضطرابات العصبية..

من أهم الحالات التى يعالجها الوخز بالإبر فهو يساعد على التخفيف من أعراض متلازمة النفق الرسغى واعتلال الأعصاب والتهاب العصب الثالث.

 

3. الاضطرابات النفسية..

وفقا لدراسات مختلفة فأن اضطرابات الصحة العقلية يمكن أن يعالجهل الوخز بالإبر فهو يساعد على التخفيف من أعراض القلق والأرق والاكتئاب والتوتر.

 

4. الإكزيما..

يستخدم الوخز بالأبر لعلاج الأمراض الجلدية المختلفة وأهمها الأكزيما واليت غالباً ما تظهر على الساقين والذراعين. 

 

5. هشاشة العظام..

هشاشة العظام هو أكثر أمراض التهاب المفاصل، وكشفت دراسة أجرتها جامعة ماريلاند أن الوخز بالإبر يمكن أن يقلل بشكل فعال آلام التهاب مفاصل الركبة بدون أى آثار جانبية كبيرة. 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365