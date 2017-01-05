الهشاشة والذئبة أهم الأمراض التى يعالجها الوخز بالإبر

كتبت نهى طارق

ظهر الوخز بالأبر قبل 2500 عام وهو طب صينى يعتمد على اختراق الجلد فى نقاط معينة على الجسم بالإبر الدقيقة، والهدف هو تخفيف الألم واستعادة النهايات العصبية.

ومن أهم الأمراض التى يعالجها الوخز بالإبر التهاب المفاصل الغثيان والصداع النصفى والألم المزمن.

وقد رصد موقع Search Herbal Remedy أهم الأمراض التى يعالجها الوخز بالإبر:

1. مرض الذئبة..

الذئبة من الأمراض التى يمكن أن تسبب ضرراً لبعض أجزاء الجسم مثل المفاصل والجلد، وذلك وفقا لدراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة، فإن الوخز بالإبر لديه قدرة على تقليل الشعور بالألم والاجهاد، فهذا العلاج يساعد على التخفيف من أعراض الذئبة خاصة الصداع واضطرابات الجلد وآلام المفاصل وفقدان الذاكرة وصعوبة فى التنفس.

2.

الاضطرابات العصبية..

من أهم الحالات التى يعالجها الوخز بالإبر فهو يساعد على التخفيف من أعراض متلازمة النفق الرسغى واعتلال الأعصاب والتهاب العصب الثالث.

3. الاضطرابات النفسية..

وفقا لدراسات مختلفة فأن اضطرابات الصحة العقلية يمكن أن يعالجهل الوخز بالإبر فهو يساعد على التخفيف من أعراض القلق والأرق والاكتئاب والتوتر.

4. الإكزيما..

يستخدم الوخز بالأبر لعلاج الأمراض الجلدية المختلفة وأهمها الأكزيما واليت غالباً ما تظهر على الساقين والذراعين.

5. هشاشة العظام..

هشاشة العظام هو أكثر أمراض التهاب المفاصل، وكشفت دراسة أجرتها جامعة ماريلاند أن الوخز بالإبر يمكن أن يقلل بشكل فعال آلام التهاب مفاصل الركبة بدون أى آثار جانبية كبيرة.