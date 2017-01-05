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"الزراعة": تنمية 16 كيلو من الوديان وإنشاء 200 خزان للأمطار بسيناء ومطروح

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"الزراعة": تنمية 16 كيلو من الوديان وإنشاء 200 خزان للأمطار بسيناء ومطروح "الزراعة": تنمية 16 كيلو من الوديان وإنشاء 200 خزان للأمطار بسيناء ومطروح

>كتب عز النوبى

أكد الدكتور نعيم مصيلحى، رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، الانتهاء خلال العام الجارى من تنمية 15 كم من الوديان الجديدة بمطروح، لإضافة مساحات جديدة من الأراضى الزراعية المستصلحة تبلغ 200 فدان، وإنشاء 200 خزان لحصاد الأمطار، مضيفًا، كما نعمل حاليًا على دراسة معوقات التنمية على امتداد ترعة السلام وإيجاد البدائل والحلول، من خلال إعداد تقارير لدراسة تفصيلية لتنمية كل كيلومتر من الوديان  بسيناء  فى مناطق "البروك – الجيرية – الجرافى"، من حيث الدراسات الأرضية والمياه الجوفية والموارد النباتية والموارد البشرية والمناخ.

 

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من خلال الفريق البحثى والعاملين بالمركز نواصل تنفيذ مشروع تثبيت الكثبان الرملية على محور التنمية  بئر العبد – المغارة، بالتعاون مع القوات المسلحة، بالإضافة إلى أن هناك برنامج الإمكانات الأرضية والمائية بواحة المغرة، تمهيدًا لمشروعات قومية توسعية مستقبلية، كما أن هناك  مشروعًا  قوميًا لحصاد مياه الأمطار واستخدامها فى التنمية الزراعية بمطروح وجنوب سيناء، فى إطار خطة الوزارة للتنمية المستدامة، والهدف هو تعظيم  الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فى التنمية الزراعية بمناطق الزراعة المطرية.


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