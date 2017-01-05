الخارجية الإيرانية تنتقد تصريحات تركيا بشأن هدنة سوريا

طهران أ ش أ

حذرت الخارجية الإيرانية، مساء الأربعاء، من خطورة تصريحات تركية وصفتها بـ"غير المسئولة" على الحل السياسى للأزمة السورية.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية وقناة "روسيا اليوم" - ردا على تصريحات لوزير الخارجية التركى اتهم فيها "عناصر حزب الله اللبنانى والميليشيات الشيعية" بانتهاك الهدنة فى سوريا، إن طهران "كشريك فى الاتفاق الثلاثى مع موسكو وأنقرة، تؤكد على ضرورة تطبيق الاتفاق وتنتظر من تركيا أن تكون طرفا فى هذا الاتفاق وألا تتخذ موقفا آخر يخالف الواقع".

وفى تطرقه إلى عمل نظام الهدنة فى سوريا، أكد قاسمى أن "اتفاق وقف إطلاق النار يتم خرقه بشكل متكرر من قبل الجماعات المسلحة"، مضيفا: "وبحسب المعطيات الموجودة، فإن الجماعات المسلحة خرقت الاتفاق خلال يوم أمس فقط 45 مرة".

وخاطب قاسمى الإدارة التركية، قائلا: "إذا كنتم مدركين للوقائع وأردتم استمرار اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق المفاوضات السياسية لإنهاء الأزمة السورية، يجب أن تكونوا طرفا ضامنا للاتفاق".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "من البديهى أن إيران تظل تساعد فى تثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل طريق الحل السياسى وستستمر فى سياستها هذه".