المؤبد لـ 5 متهمين قتلوا سائق لسرقة حمولة سيارته بالإكراه فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

قضت محكمة جنايات بورسعيد بالدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد عادل الفقى، وعضوية كل من إبراهيم محمد أمين وشريف مصطفى زاهر المستشارين بمحكمة إستئناف الإسماعيلية، وعضوية محمد عايش عطية وكيل النيابة العامة وطارق عكاشة سكرتير اللجنة بمعاقبة كل من "م رع "و"ج ح أ"و"ج م أ" و"م ج ع "و"ه رز" بالسجن المؤبد فى القضية رقم 1695 لسنة 2011 جنايات الجنوب والمقيدة برقم 442 لسنة 2011 جنايات كلى بورسعيد لقتلهم فادى فريد فتحى عفيفى سائق عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسلاح نارى.

وتعود تفاصيل الواقعة فى 9/7/2011 وبالتحديد بدائرة قسم شرطة الجنوب حينما قام المتهمين بتشكيل عصابى وإجرامى لفرض السطوة والسيطرة على قائدى السيارات التى تخرج من منفذ الرسوة الجمركى محملة بالبضائع المستوردة ومحاولة سرقتها والإستيلاء عليها تحت تهديد السلاح .

ومن ثم قاموا بإعتراض إحدى السيارات التى لاذت بالفرار الأمر الذى جعلهم يطلقون وابل من الرصاص من بندقية آلية وقتلهم قائد السيارة فادى فريد فتحى عفيفى متأثرا بطلق نارى بأعلى العضد والأبط الأيمن وتهتك بالعضلات والأنسجة الرخوة والأوعية الدموية مما أدى إلى نزيف دموى جسيم وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية .

وتم إحالتهم للنيابة العامة وحكمت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثانية بالسجن المؤبد لإرتكابهم جريمة القتل بالسلاح النارى وتكدير الأمن العام وتعريض حياة المارة للخطر حال كونهم حاملين الأسلحة النارية .