تفاهم بين وزارة تطوير البنية التحتية و«الفجيرة لتنمية المناطق»

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة صباح أمس في مكتب سموه بالديوان الأميري بحضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق بهدف تعزيز التواصل والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة الدولة.

وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي أهمية دور مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق في دعم المواطنين مادياً ومعنوياً وتوفير الحياة الكريمة لهم، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تأتي من ضمن أهداف المؤسسة في تحقيق الاستقرار الأسري والرخاء الاجتماعي وغرس روح التعاون المجتمعي.

وقع مذكرة التفاهم سعيد محمد الرقباني نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزهرة العبودي وكيل وزارة تطوير البنية التحتية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز بناء علاقات شراكة فعّالة بين الطرفين لتحقيق مستوى عال من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المشتركة، كما تساهم في تعزيز أطر التعاون في مجال صيانة وإحلال مساكن المواطنين، وتسهيل العمل المشترك على تنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تخدم سياسات وأهداف الطرفين بما يعزز الدور المجتمعي لكليهما ضمن أطر ومنهجيات معتمدة وتضافر الجهود بين الطرفين للاستفادة من مواردهما وإمكاناتهما لتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين.

وحضر التوقيع سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد والمهندس خميس النون مدير عام مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق وعدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومديرون من وزارة تطوير البنية التحتية.